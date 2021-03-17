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«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: Метсола пропустил четыре шайбы и был заменён к 30-й минуте

«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: Метсола пропустил четыре шайбы и был заменён к 30-й минуте
Хоккей / КХЛ 0
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В первом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» в Казани принимает уфимский «Салават Юлаев» (4:1, второй период).

На 25-й минуте при счёте 2:1 в пользу казанцев «Салават» получил возможность сыграть в большинстве. На исходе двухминутного штрафа «Ак Барс» выбил шайбу из своей зоны. Юха Метсола ушёл за ворота, дожидаясь снаряда, но Дмитрий Воронков перехватил шайбу, объехал ворота и поразил пустой угол.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Через три минуты Найджел Доус, войдя в зону уфимцев, нанёс мощный бросок в дальний угол, забив четвёртый гол.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

После этого Метсола был заменён на Даниила Тарасова.

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