Артемий Панарин набрал очки в третьем матче подряд после возвращения в состав

В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Филадельфию Флайерз».
На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 6:0 в пользу хозяев. Одну из шайб забросил российский нападающий Артемий Панарин. Таким образом, россиянин набрал очки в третьем матче подряд после возвращения в составе.
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Напомним, Панарин пропустил девять матчей из-за обвинений в избиении девушки в 2011 году. Артемий вернулся в состав в матче с «Бостоном» и в той встрече отметился результативной передачей. После этого он забил гол и сделал две результативные передачи в матче с «Филадельфией».
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