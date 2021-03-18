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Артемий Панарин набрал очки в третьем матче подряд после возвращения в состав

Артемий Панарин набрал очки в третьем матче подряд после возвращения в состав
Хоккей / НХЛ 0
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В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Филадельфию Флайерз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 6:0 в пользу хозяев. Одну из шайб забросил российский нападающий Артемий Панарин. Таким образом, россиянин набрал очки в третьем матче подряд после возвращения в составе.

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Напомним, Панарин пропустил девять матчей из-за обвинений в избиении девушки в 2011 году. Артемий вернулся в состав в матче с «Бостоном» и в той встрече отметился результативной передачей. После этого он забил гол и сделал две результативные передачи в матче с «Филадельфией».

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