«Рейнджерс» разгромили «Филадельфию» — 9:0, у Панарина и Бучневича 6 очков на двоих

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Филадельфия Флайерз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 9:0.

В составе победителей хет-трик оформил Мика Зибанеджад. Дубль на счету российского нападающего Павла Бучневича и ещё по разу отличились Брендан Лемье, Джейкоб Труба, Филип Хитил и российский форвард Артемий Панарин. В этой встрече Артемий также отметился результативной передачей. На счету Бучневича ещё две результативные передачи, а Зибанеджад помимо хет-трика сделал три голевых паса. Российский голкипер Александр Георгиев отразил 26 бросков.

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов завершил встречу с коэффициентом полезности "-1"

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.