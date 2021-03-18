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«Рейнджерс» разгромили «Филадельфию» — 9:0, у Панарина и Бучневича 6 очков на двоих

«Рейнджерс» разгромили «Филадельфию» — 9:0, у Панарина и Бучневича 6 очков на двоих
Хоккей / НХЛ 0
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Филадельфия Флайерз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 9:0.

В составе победителей хет-трик оформил Мика Зибанеджад. Дубль на счету российского нападающего Павла Бучневича и ещё по разу отличились Брендан Лемье, Джейкоб Труба, Филип Хитил и российский форвард Артемий Панарин. В этой встрече Артемий также отметился результативной передачей. На счету Бучневича ещё две результативные передачи, а Зибанеджад помимо хет-трика сделал три голевых паса. Российский голкипер Александр Георгиев отразил 26 бросков.

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов завершил встречу с коэффициентом полезности "-1"

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 марта 2021, четверг. 02:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
9 : 0
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Лемье (Фокс, Хауден) – 07:05' (5x5)   2:0 Панарин (Строум) – 14:47' (5x5)   3:0 Бучневич (Зибанеджад) – 21:38' (5x5)   4:0 Бучневич (Труба) – 23:38' (5x5)   5:0 Труба (Зибанеджад, Бучневич) – 27:30' (5x5)   6:0 Зибанеджад – 28:27' (4x5)   7:0 Зибанеджад (Панарин, Строум) – 34:29' (5x4)   8:0 Зибанеджад (Крайдер, Бучневич) – 38:37' (5x5)   9:0 Хитил (Гайек, Лафренье) – 39:39' (5x5)
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