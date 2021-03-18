В Челябинске прошла церемония прощания с 19-летним хоккеистом Тимуром Файзутдиновым

В Челябинске простились с 19-летним защитником клуба МХЛ «Динамо» (Санкт-Петербург) Тимуром Файзутдиновым. Церемония прощания с воспитанником челябинского хоккея прошла на ледовой арене «Трактор» имени Валерия Белоусова. Люди возлагали цветы к гробу хоккеиста, играл траурный оркестр, сообщает ТАСС.

«Тимур был добрый, улыбчивый, всегда помогал в трудную минуту, чуткий парень. Случившееся — это просто стечение обстоятельств», — сказал во время церемонии прощания друг Файзутдинова хоккеист Арсений Горбачёв, добавив, что знал спортсмена с пяти лет, они вместе занимались в хоккейной школе.

Напомним, что хоккеист оказался в реанимации после попадания шайбы во время матча с ярославским «Локо» (1:5). 12 марта Тимуру в голову попала шайба. На видеокадрах, зафиксировавших происходящее, видно, что молодой спортсмен схватился за голову и упал на лёд. 19-летнего хоккеиста отвезли в реанимацию, где за его жизнь боролись врачи, но спасти Тимура не удалось. 16 марта стало известно о смерти спортсмена.