Игроки «Оттавы» Зуб, Зайцев и Дадонов почтили память погибшего Тимура Файзутдинова

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой гостей в серии буллитов 3:2 Б.

Российские игроки «Оттавы» Артём Зуб, Никита Зайцев и Евгений Дадонов почтили память погибшего защитника МХК «Динамо» (Санкт-Петербург) Тимура Файзутдинова. «Сегодня Евгений Дадонов, Никита Зайцев и Артём Зуб будут носить шлемы с наклейками №77 в память о Тимуре Файзутдинове», — говорилось в предматчевом сообщении пресс-службы «сенаторов».

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Оттавы».

Напомним, что хоккеист оказался в реанимации после попадания шайбы во время матча с ярославским «Локо» (1:5). 12 марта Тимуру в голову попала шайба. На видеокадрах, зафиксировавших происходящее, видно, что молодой спортсмен схватился за голову и упал на лёд. 19-летнего хоккеиста отвезли в реанимацию, где за его жизнь боролись врачи, но спасти Тимура не удалось. 16 марта стало известно о смерти спортсмена.