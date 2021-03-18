Шипачёв – о том, что «Динамо» выполнило задачу-минимум на матчи в Питере: сюрприз для меня

Капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв прокомментировал победу столичного клуба над СКА (4:1) в первом матче серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина.



«Сегодня была быстрая игра. Мы знали, что Питер здорово играет на домашнем льду. Готовились, разбирали нюансы. Очень рад, что болельщики приехали сюда, их было очень хорошо слышно, они подбадривали нас и придавали нам сил своей поддержкой. Боча сыграл уверенный матч. Конечно, в концовке мы не помогли ему, пропустив в меньшинстве. Не заблокировали бросок, будем разбирать этот момент.



Мы выполнили задачу-минимум на первые два матча серии? Ребят, я такого никогда не слышал. Это сюрприз для меня. Наша психология – мы выходим на каждый матч и хотим его выиграть. Сегодняшний матч мы выиграли, готовимся к следующей игре, нам нужна победа. Будем стараться всё сделать для этого. Мы не думаем о том, что будет через два или три дня.



СКА грамотно сыграл по нашей тройке? Мы реализовали большинство, которое сегодня было одно. В конце Димка Яшкин забил в пустые ворота. СКА – это хорошая команда, в которой много хороших исполнителей. Сегодня был тяжёлый матч. Не знаю, как это комментировать», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Лучшая атака плей-офф не могла забить 55 минут! «Динамо» начало серию с победы над СКА Бело-голубые забивали в каждом периоде и грамотно сыграли в обороне, лишив «армейцев» всех козырей.