Бенгтссон: СКА надо искать способы взламывать оборону «Динамо», активнее лезть на пятачок

Защитник СКА Лукас Бенгтссон прокомментировал поражение санкт-петербургского клуба в первом матче второго раунда плей-офф Кубка Гагарина с московским «Динамо».
«Начали неплохо. В первом периоде у нас были шансы забить в большинстве, но потом «Динамо» открыло счёт — в таких матчах это много значит. Они были лучше в реализации. Нам в будущем надо активнее лезть на пятачок, оттуда приходит больше всего голов. Соперник хорошо действует в защите, в средней зоне, мы с трудом забирались в зону атаки, нам надо искать способы взламывать их оборону», — передаёт слова Бенгтссона корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
В первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина московское «Динамо» обыграло санкт-петербургский СКА. Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1).
Таким образом, «Динамо» удалось повести в серии со счётом 1-0. Вторая встреча пройдёт в Санкт-Петербурге 20 марта.
- 18 марта 2021
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