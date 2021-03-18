Бенгтссон: СКА надо искать способы взламывать оборону «Динамо», активнее лезть на пятачок

Защитник СКА Лукас Бенгтссон прокомментировал поражение санкт-петербургского клуба в первом матче второго раунда плей-офф Кубка Гагарина с московским «Динамо».



«Начали неплохо. В первом периоде у нас были шансы забить в большинстве, но потом «Динамо» открыло счёт — в таких матчах это много значит. Они были лучше в реализации. Нам в будущем надо активнее лезть на пятачок, оттуда приходит больше всего голов. Соперник хорошо действует в защите, в средней зоне, мы с трудом забирались в зону атаки, нам надо искать способы взламывать их оборону», — передаёт слова Бенгтссона корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



В первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина московское «Динамо» обыграло санкт-петербургский СКА. Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1).



Таким образом, «Динамо» удалось повести в серии со счётом 1-0. Вторая встреча пройдёт в Санкт-Петербурге 20 марта.

Лучшая атака плей-офф не могла забить 55 минут! «Динамо» начало серию с победы над СКА Бело-голубые забивали в каждом периоде и грамотно сыграли в обороне, лишив «армейцев» всех козырей.