Плющев: динамовцы много нарушают правила и СКА может этим воспользоваться

Заслуженный тренер России Владимир Плющев подвел итоги первых матчей второго раунда плей-офф.



«Из тех команд, которые заняли более высокие места по итогам регулярного чемпионата, стартовый матч серии выиграл лишь „Ак Барс“, но казанцы добились победы не только благодаря индивидуальному мастерству своих иностранцев, но и тому, что финские легионеры „Салавата Юлаева“ провели один из самых неудачных своих матчей в плей-офф. Из трех других пар я бы отметил уверенную игру „Локомотива“, „Динамо“ и „Металлурга“, прежде всего в обороне.

СКА превзошел динамовцев по количеству бросков в створ ворот, по голевым моментам. И не пропусти армейцы обидную шайбу от защитника москвичей Сергеева во втором периоде, игра могла бы развернуться. Во второй двадцатиминутке СКА по несколько минут запирал динамовцев в их зоне. Очень уверенно провел матч вратарь Бочаров. Армейцам нужно усиливать игру в большинстве. Динамовцы много нарушают правила и может СКА этим воспользоваться. В общем, второй раунд только начался и вся основная борьба еще впереди", — сказал Плющев «Чемпионату».