Директор «Северстали»: для нас сезон сложился удачно. Мы перевыполнили задачу

Директор «Северстали» Николай Канаков подвёл итоги выступления команды в нынешнем сезоне КХЛ.
«В целом сезон нам понравился – сложился удачно, по крайней мере, для «Северстали». Да, он был сложный, пандемийные дела. Задачу мы выполнили, даже можно сказать, перевыполнили. Чуть-чуть не хватило с «Динамо» в первом туре, но это игра. Игры плей-офф прошли, можно сказать, при аншлаге, разрешённом аншлаге. Сейчас подводим итоги и уже начинаем селекцию на следующий год. Пока готовимся к лету – тренировочные сборы, УТС, товарищеские игры, турниры. Сейчас рассматриваем варианты.
Школа традиционно работает, — сказал он. — В этом году новые имена появились. Тот же Гуслистов, например. В прошлом году никто о нём знать не знал. В этом году уже самый молодой хет-трик, капитан команды в паре матчей. В этом году из молодёжной команды «Алмаза» заиграны шесть игроков. У нас есть ещё юниорская команда – «Металлург». Она играет в НМХЛ. Лестница выстроена, кадры есть. Главному тренеру нужно найти только изюминку», — цитирует Канакова пресс-служба КХЛ.
В нынешнем сезоне команда из Череповца заняла шестое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. Благодаря этому результату «Северсталь» пробилась в плей-офф, где в серии первого раунда уступила московскому «Динамо» (1-4). В третьем матче противостояния череповецкие хоккеисты находились в трёх секундах от победы, но бросок лидера бело-голубых Дмитрия Кагарлицкого перевернул ход серии.
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