Андрей Разин рассказал о контрактной судьбе легионеров «Северстали»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин рассказал о контрактной судьбе легионеров из нынешнего состава череповецкой команды.
«Мы уже попрощались с Берглундом и Абдулом. С Лишкой – технический момент. В принципе, и он доволен, и мы им довольны. По Виттасмяки и Лалонду есть вопросы.
Есть уверенность, что команда будет прогрессировать, главное — её сохранить и немножко добавить в мастерстве с приходом качественных иностранцев. Основной момент – хочется доказать в следующем сезоне, что мы не просто так выстрелили, уже хочется стабильности. Стабильно войти в плей-офф и там уже не пошуметь, а действительно сделать ещё шаг вперёд.
Надеюсь, и Влад Подъяпольский, и Дима Шугаев подпишутся. Действующие контракты у Вовченко, Тихонова, Макеева, подписаны Хабаров, Думбадзе. Эти хоккеисты уже с нами», — цитирует Разина пресс-служба КХЛ.
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