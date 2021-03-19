Защитник «Динамо-576» — о Файзутдинове: мой дом для тебя всегда открыт, Тима

Защитник МХК «Динамо-576» Иван Коломийцев прокомментировал смерть 19-летнего защитника клуба МХЛ «Динамо» (Санкт-Петербург) Тимура Файзутдинова.
«Мне очень повезло, что жизнь свела меня с Тимуром. У нас очень много совместных интересов: шахматы, книги, музыка… Хоть иногда я и не выношу, что он слушает! Любим одну и ту же еду, и когда жили вместе на базе, готовил всегда он.
Тим настолько проницательный, что чувствует, когда у человека рядом плохое настроение, когда у него что-то случилось, и всегда ищет способ, как в этом случае начать разговор и развеселить. Но, если что-то произошло у него, он никогда не подаст вида, настолько он сильный психологически. Помогает всем, а со своими проблемами пытается бороться сам, не прося помощи у других. Тимур — добрый, открытый, настоящий друг, простой парень, с которым можно поговорить даже о самом личном. Всегда выслушивает меня и помогает во всём. Он никогда ничего не просит взамен, не таит обиду… Очень хочу сказать, что в мире мало таких, как Тим — чутких и решительных. Он ставит себе цель и доходит до неё всегда! Лень для него не помеха.
Мой дом для тебя всегда открыт, Тима», — приводит слова Коломийцева пресс-служба «Динамо» (Санкт-Петербург).
- 19 марта 2021
-
19:21
-
19:12
-
18:37
-
18:33
-
18:19
-
17:42
-
17:20
-
16:41
-
15:55
-
15:25
-
14:52
-
14:14
-
13:37
-
13:16
-
12:47
-
12:30
-
12:02
-
11:32
-
11:15
-
11:00
-
10:37
-
10:10
-
10:05
-
09:41
-
09:15
-
08:46
-
08:36
-
08:06
-
08:00
-
07:54
-
07:35
-
07:18
-
06:59
-
06:51
-
06:41