Защитник «Динамо-576» — о Файзутдинове: мой дом для тебя всегда открыт, Тима

Защитник МХК «Динамо-576» Иван Коломийцев прокомментировал смерть 19-летнего защитника клуба МХЛ «Динамо» (Санкт-Петербург) Тимура Файзутдинова.



«Мне очень повезло, что жизнь свела меня с Тимуром. У нас очень много совместных интересов: шахматы, книги, музыка… Хоть иногда я и не выношу, что он слушает! Любим одну и ту же еду, и когда жили вместе на базе, готовил всегда он.



Тим настолько проницательный, что чувствует, когда у человека рядом плохое настроение, когда у него что-то случилось, и всегда ищет способ, как в этом случае начать разговор и развеселить. Но, если что-то произошло у него, он никогда не подаст вида, настолько он сильный психологически. Помогает всем, а со своими проблемами пытается бороться сам, не прося помощи у других. Тимур — добрый, открытый, настоящий друг, простой парень, с которым можно поговорить даже о самом личном. Всегда выслушивает меня и помогает во всём. Он никогда ничего не просит взамен, не таит обиду… Очень хочу сказать, что в мире мало таких, как Тим — чутких и решительных. Он ставит себе цель и доходит до неё всегда! Лень для него не помеха.



Мой дом для тебя всегда открыт, Тима», — приводит слова Коломийцева пресс-служба «Динамо» (Санкт-Петербург).

Шайба, забравшая жизнь. Трагическая гибель Тимура Файзутдинова Парню было всего 19 лет. Врачи боролись за его жизнь четыре дня, но спасти не смогли.