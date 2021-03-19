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«Ак Барс» — «Салават Юлаев». Платная прямая трансляция
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«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: Хохряков открыл счёт в матче после грубой ошибки Юдина

«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: Хохряков открыл счёт в матче после грубой ошибки Юдина
Хоккей / КХЛ 0

Во втором матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» в Казани принимает уфимский «Салават Юлаев» (0:1, первый перерыв).

На 16-й минуте матча «Ак Барс» выиграл вбрасывание в зоне уфимской команды. Шайба пришла к Даниилу Журавлёву. Защитник, находясь на синей линии, отдал передачу на Дмитрия Юдина. Тот решил вернуть шайбу обратно Журавлёву и сделал передачу. Однако нападающий «Салавата» Пётр Хохряков ускорился и перехватил пас, после чего убежал в контратаку. Форвард на скорости вошёл в чужую зону и щёлкнул в ближний угол. Шайба после небольшого рикошета влетела в сетку ворот Тимура Билялова.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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