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Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин был признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге, сообщает пресс-служба турнира.

Овечкин оформил дубль в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:1) и стал первой звездой встречи. Для хоккеиста это стало 147-м случаем в карьере за океаном, когда он забрасывал более одной шайбы за матч. Он вышел на четвёртое место по этому показателю. Для Овечкина эти голы стали 719-м и 720-м в карьере.

Второй звездой игрового дня стал форвард «Вегаса» Макс Пасиоретти, оформивший дубль в ворота «Лос-Анджелеса» (4:2).

Третьей звездой стал форвард «Ванкувера» Джей Ти Миллер, забросивший победную шайбу в ворота «Монреаль Канадиенс» (3:2 ОТ).

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