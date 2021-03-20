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Крайдер — о поражении от «Вашингтона»: тяжело принять это, потому что играли мы хорошо

Крайдер — о поражении от «Вашингтона»: тяжело принять это, потому что играли мы хорошо
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер прокомментировал поражение от «Вашингтон Кэпиталз». Напомним, встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу столичного клуба.

«Ужасно тяжело принять это поражение, потому что играли мы хорошо. Мы провели отличный гостевой матч, но они использовали два шанса в третьем периоде», — приводит слова Криса Крайдера официальный сайт НХЛ.

В составе «Вашингтон Кэпиталз» дублем отметился российский нападающий Александр Овечкин. В составе «Рейнджерс» отличился Артемий Панарин.

«Вашингтон Кэпиталз», набрав 44 очка в 30 встречах и одержав седьмую победу кряду, является лидером в турнирной таблице Восточного дивизиона НХЛ. «Нью-Йорк Рейнджерс» (28) – на шестом месте.

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