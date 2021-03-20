Крайдер — о поражении от «Вашингтона»: тяжело принять это, потому что играли мы хорошо
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер прокомментировал поражение от «Вашингтон Кэпиталз». Напомним, встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу столичного клуба.
«Ужасно тяжело принять это поражение, потому что играли мы хорошо. Мы провели отличный гостевой матч, но они использовали два шанса в третьем периоде», — приводит слова Криса Крайдера официальный сайт НХЛ.
В составе «Вашингтон Кэпиталз» дублем отметился российский нападающий Александр Овечкин. В составе «Рейнджерс» отличился Артемий Панарин.
«Вашингтон Кэпиталз», набрав 44 очка в 30 встречах и одержав седьмую победу кряду, является лидером в турнирной таблице Восточного дивизиона НХЛ. «Нью-Йорк Рейнджерс» (28) – на шестом месте.
Рекомендуем вам
- 20 марта 2021
-
11:56
-
11:53
-
11:32
-
10:59
-
10:53
-
10:17
-
10:00
-
09:52
-
09:35
-
08:55
-
08:50
-
08:12
-
07:57
-
07:12
-
04:48
-
04:38
-
04:29
-
04:21
-
02:40
- 19 марта 2021
-
23:45
-
23:30
-
23:25
-
23:17
-
23:14
-
23:09
-
23:03
-
23:01
-
22:54
-
22:54
-
22:40
-
22:36
-
22:33
-
22:21
-
22:17
-
22:15
Партнерский контент
Рекомендуем вам