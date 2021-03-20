Беднар: в матче с «Миннесотой» «Колорадо» провёл ровно все три отрезка

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд».



«Команда ровно провела матч? Да, я с вами согласен, мы сыграли очень ровно. Я думаю, что старт этого матча был очень важен. Многие команды, которые начинают сильно игры и забивают первыми, в итоге одерживают победы.



Если посмотреть на нас, то в последние 30 дней, думаю, мы одержали 10 побед при одном поражении, когда забивали первыми. Ребята знают, что это очень важный фактор, мы сразу стараемся идти в атаку, создавать гандикап, который нам поможет на протяжении всего матча.



Возможно, вы могли заметить, что мы немного проседаем во втором периоде, но потом прибавляем в третьем. Такой момент есть. Но в матче с «Миннесотой» мы провели ровно все три отрезка. Наши парни здорово контролировали шайбу, реализовали одно большинство из двух попыток и вообще отлично играли в равных составах», — приводит слова Беднара официальный сайт НХЛ.