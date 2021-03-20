Руссо — о Капризове: «Миннесота» точно захочет подписать контракт на 5-7 лет. Не короче

Журналист The Athletic Майкл Руссо поделился мнением, каким будет новый контракт нападающего Кирилла Капризова с «Миннесотой Уайлд». Срок действующего соглашения игрока с клубом рассчитан до конца сезона.



«Миннесота» должна предпринять попытку заключить долгосрочное соглашение. Через три года Кирилл станет свободным агентом в НХЛ, а клубу не хотелось бы рисковать и терять такого игрока.



Билл Герин абсолютно точно захочет подписать длительный контракт, возможно, на пять, шесть, семь лет. Но точно не короче. Никто даже не хочет допускать мысли, что через три года Капризов может перейти в другой клуб НХЛ.



Слышал ли что-то о готовящихся переговорах по новому контракту? Впервые слышу об этом, обязательно при случае спрошу об этом генерального менеджера Била Герина. Знаю, что вопрос нового контракта беспокоит «Уайлд», но всё-таки летом права на игрока останутся у клуба», — приводит слова Руссо Sport24.

«Предел Капризова – только небо». Интервью с американским экспертом по НХЛ и «Миннесоте» Обозреватель The Athletic Майкл Руссо считает, что уже летом «дикарям» нужно переподписать контракт с российским форвардом.