Андрей Василевский повторил рекорд «Тампы» в НХЛ
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
Российский голкипер Андрей Василевский в этой встрече совершил 30 сейвов. Как сообщается в «твиттере» NHL Public Relations, россиянин продлил победную серию до 11 матчей, тем самым обновив личный рекорд. Также он повторил рекорд Луи Доминге по количеству побед подряд за «Тампу».
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.
В следующем матче «Тампа» встретится с «Флоридой Пантерз»
30 сейвов Василевского и пас Сергачёва помогли «Тампе» обыграть «Чикаго»
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