«Айлендерс» разгромил «Филадельфию», у Сорокина 23 сейва

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Нассау Колизеум» и завершилась победой хозяев со счётом 6:1.

В составе победителей дубль оформи Кейси Сизикас и ещё по разу забивали Жан-Габриэль Пажо, Джордан Эберле, Энтони Бовиллье и Джош Бейли. Российский голкипер Илья Сорокин сделал 23 сейва. Единственную шайбу за «Филадельфию» забросил Джоэль Фараби. Российский защитник Иван Проворов завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.