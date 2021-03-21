«Айлендерс» разгромил «Филадельфию», у Сорокина 23 сейва
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Нассау Колизеум» и завершилась победой хозяев со счётом 6:1.
В составе победителей дубль оформи Кейси Сизикас и ещё по разу забивали Жан-Габриэль Пажо, Джордан Эберле, Энтони Бовиллье и Джош Бейли. Российский голкипер Илья Сорокин сделал 23 сейва. Единственную шайбу за «Филадельфию» забросил Джоэль Фараби. Российский защитник Иван Проворов завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.
НХЛ - регулярный чемпионат
21 марта 2021, воскресенье. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
6 : 1
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Пажо (Вальстрём, Бейли) – 06:11' (5x4) 2:0 Эберле (Барзал, Хики) – 08:01' (5x5) 3:0 Сизикас – 10:03' (5x5) 4:0 Сизикас (Хики, Вальстрём) – 15:25' (5x5) 4:1 Фараби (Лотон) – 17:52' (5x5) 5:1 Бовиллье (Нельсон) – 49:45' (5x5) 6:1 Бейли – 55:46' (5x5)
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