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Гол Бучневича помог «Рейнджерс» обыграть «Вашингтон». Овечкин и Панарин – без очков

Гол Бучневича помог «Рейнджерс» обыграть «Вашингтон». Овечкин и Панарин – без очков
Хоккей / НХЛ 0
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

За «Рейнджерс» забили российский нападающий Павел Бучневич, Мика Зибанеджад и Бретт Хауден. Форвард Артемий Панарин не отметился результативными действиями. За «Вашингтон» отличился Джон Карлсон. Голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов отразил 22 броска. Защитник Дмитрий Орлов не отметился результативными действиями. Нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов завершили встречу с коэффициентом полезности «-1».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 марта 2021, воскресенье. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Бучневич (Фокс, Зибанеджад) – 17:49' (5x5)   1:1 Карлсон (Уилсон, Бекстрём) – 45:55' (5x5)   1:2 Зибанеджад – 57:28' (5x5)   1:3 Хауден (Строум, Бучневич) – 59:32' (en)
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