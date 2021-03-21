Кожевников раскритиковал показ плей-офф КХЛ на общедоступном спортивном канале России

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников раскритиковал недостаточное количество трансляций матчей плей-офф КХЛ на общедоступном спортивном канале России.
«От многих слышу, что телеканалы КХЛ ушли с крупнейшего спутникового оператора. При этом на главном общедоступном спортивном канале России всё чаще можно увидеть биатлон и сомнительные бои без правил, тогда как плей-офф КХЛ из сетки просто исчезает. Для меня это просто удивительная ситуация. И печальная.
Лига не должна молчать — надо защищать свои интересы, своих болельщиков. Такой сложный сезон, когда пандемию не выдержала даже НХЛ, КХЛ прошла достойно. Но в плей-офф телевизионщики спокойно отправляют её на второй план, хотя, честно говоря, и в регулярном чемпионате КХЛ показывали слабо. Где КХЛ на ТВ? Поверьте, это не только моё мнение, но и многих болельщиков, которые просят меня поднять эту проблему в СМИ. Поднимаю!» — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.
- 21 марта 2021
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