Горбунов сыграл на ноль в четырёх матчах Кубка Харламова и повторил рекорд по шат-аутам

Вратарь «Белых Медведей» Илья Горбунов отразил все 52 броска «Ирбиса» в первом матче четвертьфинальной серии Кубка Харламова. Челябинская команда победила в игре со счётом 1:0 и повела в серии.



Для вратаря «Белых Медведей» Ильи Горбунова этот матч стал четвёртым «сухарём» в текущем плей-офф. Игрок защищал ворота челябинской команды во всех шести матчах.



В первом раунде плей-офф Молодёжной хоккейной лиги «Белые Медведи» со счётом 3:2 в серии выиграли у «Стальных Лисов». Горбунов оформил шат-ауты во всех трёх победных матчах своей команды (6:0, 5:0, 6:0).



Ранее только троим вратарям удавалось провести четыре сухих матча за один плей-офф. В сезоне 2013/2014 это сделал вратарь МХК «Спартак» Игорь Шестёркин, 2017/18 − голкипер «Локо» Илья Коновалов, в сезоне 2018/2019 − Владимир Галкин из «Авто». Отметим, что в трёх предыдущих случаях команды доходили до финала Кубка Харламова.



Илья Горбунов − 20-летний воспитанник челябинского хоккея. С сезона 2018/2019 выступает за «Белых Медведей» − фарм-клуб «Трактора» в Молодёжной хоккейной лиге. На счету вратаря 104 матча в МХЛ, в которых он одержал 57 побед. Шат-ауты вратарь оформлял в 11 матчах, четыре из которых пришлись на текущий плей-офф.