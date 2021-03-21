«Нью-Джерси Дэвилз» в гостях в овертайме обыграл «Питтсбург Пингвинз»

В воскресенье, 21 марта, в матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на домашней арене проиграл «Нью-Джерси Дэвилз». Матч состоялся в Питтсбурге на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» и закончился со счётом 1:2 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 0:1) в пользу подопечных Линди Раффа.
Счёт на четвёртой минуте открыл Сидни Кросби. Джейк Гюнцель прострелил вдоль ворот, и капитан «пингвинов» замкнул передачу, переправив шайбу за спину Макензи Блэквуду.
На 25-й минуте Сами Ватанен щелчком от синей линии отправил шайбу над ловушкой в верхний угол ворот Тристана Джерри, сравняв счёт.
Третий период прошёл под диктовку «Питтсбурга», однако «пингвины» не сумели довести дело до победы.
В овертайме победу «Нью-Джерси» принёс Йеспер Братт, отправив шайбу в ворота Джерри.
Следующий матч «пингвины» проведут дома. Соперником команды станет «Баффало Сэйбрз». Встреча пройдёт 25 марта. «Дьяволы» продолжат свою выездную серию и 24 марта сыграют с «Филадельфией Флайерз».
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