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«Нью-Джерси Дэвилз» в гостях в овертайме обыграл «Питтсбург Пингвинз»

«Нью-Джерси Дэвилз» в гостях в овертайме обыграл «Питтсбург Пингвинз»
Хоккей / НХЛ 0
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В воскресенье, 21 марта, в матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на домашней арене проиграл «Нью-Джерси Дэвилз». Матч состоялся в Питтсбурге на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» и закончился со счётом 1:2 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 0:1) в пользу подопечных Линди Раффа.

Счёт на четвёртой минуте открыл Сидни Кросби. Джейк Гюнцель прострелил вдоль ворот, и капитан «пингвинов» замкнул передачу, переправив шайбу за спину Макензи Блэквуду.

На 25-й минуте Сами Ватанен щелчком от синей линии отправил шайбу над ловушкой в верхний угол ворот Тристана Джерри, сравняв счёт.

Третий период прошёл под диктовку «Питтсбурга», однако «пингвины» не сумели довести дело до победы.

В овертайме победу «Нью-Джерси» принёс Йеспер Братт, отправив шайбу в ворота Джерри.

Следующий матч «пингвины» проведут дома. Соперником команды станет «Баффало Сэйбрз». Встреча пройдёт 25 марта. «Дьяволы» продолжат свою выездную серию и 24 марта сыграют с «Филадельфией Флайерз».

НХЛ - регулярный чемпионат
21 марта 2021, воскресенье. 20:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
1 : 2
ОТ
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Кросби (Гюнцель, Раст) – 03:37' (5x5)   1:1 Ватанен (Куокканен, Зейджак) – 24:48' (5x5)   1:2 Братт (Заха, Смит) – 62:50' (3x3)
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