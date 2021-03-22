Павлу Буре подарили кольцо в честь юбилея, жена с сыном поддерживали Русскую Ракету. Фото

22 марта в Москве Павел Буре провёл пресс-конференцию в честь своего 50-летия. Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поздравил прославленного хоккеиста с юбилеем и подарил ему особое кольцо и именной свитер сборной.

«Конкретно на эту тему мы с ним не говорили. Мы выдвинули его в совет ИИХФ — и это уже большая заслуга. Верим, что он достойно будет представлять наш хоккей. Естественно, теперь он будет непосредственно участвовать в работе Федерации хоккея России, будет в курсе всех дел ИИХФ, и мы через него, как через своего проводника, будем стараться, чтобы он влиял на те или другие вопросы» — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Лучшие кадры с пресс-конференции — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.