Ноблох: в «Хартфорде» Кравцов был великолепен

Главный тренер клуба АХЛ «Хартфорд Вулф Пэк» Крис Ноблох, являющийся также исполняющим обязанности главного тренера «Нью-Йорк Рейнджерс», прокомментировал переход Виталия Кравцова в команду из Нью-Йорка.



«В начале года определённо было некоторое разочарование. Он был настроен на то, чтобы быть с «Рейнджерс», но этого не произошло. Однако, когда он вернулся к нам в «Хартфорд» в декабре, он был великолепен и делал всё, что мы его просили делать», — приводит слова Ноблоха журналист Винс Меркольяно в своём «твиттере».



В этом сезоне Кравцов выступал в КХЛ за «Трактор» на правах аренды. Нападающий принял участие в 49 матчах и набрал 24 (16+8) балла, установив личный рекорд результативности за один регулярный чемпионат. В серии плей-офф с «Салаватом Юлаевым» Кравцов принял участие в пяти встречах и набрал 4 (2+2) балла. По ходу сезона нападающий впервые в карьере был вызван в расположение сборной России.