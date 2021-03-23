Виньо — о Сорокине: «Филадельфия» играла здорово, но всё решил вратарь соперника
Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Ален Виньо прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:2 ОТ).
«Мы здорово играли с самого начала, создавали опасные моменты и должны были забрасывать больше одной шайбы, но в итоге всё решила игра вратаря соперника», — заявил Виньо, отметив игру голкипера «островитян» Ильи Сорокина.
Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 36 из 37 бросков. 25-летний вратарь продлил победную серию в НХЛ до восьми матчей (шесть побед в основное время + одна по буллитам + одна в овертайме), благодаря чему обновил клубный рекорд в НХЛ. Ранее ни один вратарь-новичок НХЛ не выигрывал столько матчей кряду в составе «островитян».
Илья Сорокин установил рекорд для вратарей-новичков из России по победной серии в НХЛ
«Это кража, за такое дают от 5 до 10 лет». Сорокин установил новый русский рекорд в НХЛ
Илья блестяще провёл игру с «Филадельфией» и стал первым российским вратарём-дебютантом с 8 победами подряд.
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