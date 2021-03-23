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Илья Сорокин установил рекорд для вратарей-новичков из России по победной серии в НХЛ

Илья Сорокин установил рекорд для вратарей-новичков из России по победной серии в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0
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В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала на своём льду «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 в овертайме.

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 36 из 37 бросков. 25-летний вратарь продлил победную серию в НХЛ до восьми матчей (шесть побед в основное время + одна по буллитам + одна в овертайме), благодаря чему обновил клубный рекорд в НХЛ. Ранее ни один вратарь-новичок НХЛ не выигрывал столько матчей кряду в составе «островитян».

При этом он также установил новый рекорд по продолжительности победной серии для вратарей-новичков из России. В прошлом сезоне у Ильи Самсонова («Вашингтон Кэпиталз») и Игоря Шестёркина («Нью-Йорк Рейнджерс») в активе было по семь побед. Рекорд НХЛ принадлежит Россу Бруксу (12 побед, сезон-1973/74, «Бостон Брюинз»).

Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин снова обновил клубный рекорд в НХЛ
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