Джефф Плэтт заменил Хартикайнена в первом звене уфимцев
Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся внёс изменения в состав команды на четвёртый матч серии против казанского «Ак Барса».
Теэму Хартикайнен по ходу первого периода появился во втором звене с Кадейкиным и Башкировым. Его место в первой тройке занял Джефф Плэтт. Таким образом, главный тренер «уфимцев» разбил финскую тройку, набравшую на троих 150 очков в регулярном чемпионате, но не сумевшую реализовать свои моменты в матчах полуфинала Восточной конференции плей-офф Кубка Гагарина.
Напомним, соперником «уфимцев» во втором раунде плей-офф стал казанский «Ак Барс». Счёт в серии 3-0 в пользу «барсов». Четвёртый матч серии между командами проходит в эти минуты. После первого периода счёт ничейный — 0:0.
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