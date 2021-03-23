Квартальнов: может, Уфе нужно было всю игру играть вшестером? В общем-то мы отскочили

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу своих подопечных над «Салаватом Юлаевым» в четвёртом матче второго раунда плей-офф Кубка Гагарина (3:2, 4-0 в серии).
«Тяжёлый матч. Первый период мы понимали, что Уфе отступать некуда. Она доминировала, потом удался второй период, мы перевернули игру. В конце начался шум трибун, попали под шугу-бугу. Приличная нервотрёпка. Может, Уфе нужно было всю игру играть вшестером? В общем-то мы отскочили.
Когда забивал Плэтт, нам сказали, что ничего не было. Надо пересмотреть, пока не могу ответить на этот вопрос. Мы понимали, что играем с хорошей и мощной командой. Мы держали удар, было интересно сыграть с Уфой. Все матчи были «от ножа», многим это понравилось.
У себя дома мы сделали 2:0, забили в овертайме, затем получилась хорошая третья игра. Все ребята молодцы, сыграли достойно. Большой ротации не делали, просто Да Коста у нас вылетел и поменяли Журавлёва. Будут ли готовы Билялов и Зарипов к финалу Востока? Будем принимать решение по мере готовности ребят. Они будут готовы и будут играть», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 23 марта 2021
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