Впервые в истории «зелёного дерби» уфимская команда не смогла взять у «барсов» ни одного матча. Не помогла даже мощная концовка от хозяев.

«Салават» разобран и разгромлен в серии с «Ак Барсом». 0-4 — это удар для Уфы

Третий матч полуфинальной серии Восточной конференции между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом» не обошёлся без скандала. Болельщики команды гостей сорвали гимн Республики Башкортостан, который уфимская публика исполняла вживую. Казанский клуб заявил, что никакого умысла и спланированной акции не было, а случившееся – обычное недоразумение. Однако Континентальная лига всё равно приняла решение наказать «барсов», оштрафовав казанский клуб в соответствии с регламентом. Ситуация не самая приятная, хочется верить, что больше такого не повторится ни с чьей стороны.

Скандал с сорванным гимном в Уфе. Кто прав в споре «Салавата» и «Ак Барса»? КХЛ уже наказала казанский клуб за поведение болельщиков, но юлаевцы опасаются повторения ситуации.

Что касается турнирных раскладов, то уфимский клуб оказался на краю пропасти. 0-3 в серии – совершенно не то, на что рассчитывали юлаевцы. При этом не скажешь, что «Салават» проваливает серию по игре. Команда Томи Лямся выглядит сплочённым коллективом, все хоккеисты бьются на льду, но никак не получается показать свой лучший хоккей у финских лидеров башкирского клуба. Соперник удачно накладывает сдерживающие звенья, в результате чего Хартикайнен, Маннинен и Гранлунд не набрали ни одного очка за три предыдущих встречи.

«У нас есть система, мы по ней играем. По моим ощущениям, два последних матча равные. Вы говорите, что у них было много моментов, у нас тоже было много моментов. Всё решают мелочи, по ним мы уступаем. По игре я не считаю, что мы уступаем.

Финны «Салавата» продолжают молчать. «Ак Барс» в шаге от финала Востока Обе команды провели достойную битву в Уфе, но чуть удачливее оказались казанцы, выигравшие третий матч подряд.

Где-то они играют проще, не стесняются. Мы играем почти без большинства, хотя это наша сильная сторона. Лишний раз никто не хочет пойти ткнуть соперника и играть в меньшинстве. Нам нужно делать всё, чтобы у нас было больше большинства. Этой стороны нас лишили, или мы сами себя её лишили», – сетовал после третьей игры форвард «Салавата» Дмитрий Кугрышев, ставший автором единственной шайбы хозяев.

Как и ожидалось, в заявку «Ак Барса» не попал получивший травму вратарь Тимур Билялов. В старте появился Адам Рейдеборн, а его сменщиком стал Илья Голубев. Не сыграл и пропускавший прошлый матч центральный нападающий Стефан Да Коста.

Перед матчем ходили слухи, что «Салават Юлаев» удивит болельщиков составом, а Томи Лямся перетряхнёт финское звено, но в итоге все три нападающих так и остались в ударной тройке уфимцев. По-прежнему травмирован Владимир Жарков. Он получил повреждение в одном эпизоде с Да Костой, когда пытался провести силовой приём против француза.

Оказалось, что тренерский штаб уфимцев схитрил, а опубликованный состав предназначался для отвода глаз.

На самом деле в первой тройке нападения уфимцев вышли Плэтт, Маннинен и Гранлунд, а во второй – Хартикайнен, Кадейкин и Башкиров. В целом же первый период прошёл на хороших скоростях. Уфимцы единожды играли в большинстве после фола Петрова на Коледове, а казанцы дважды получали такой шанс. В обоих случаях правила нарушал Маннинен.

В конце двадцатиминутки случилось неприятное столкновение в средней зоне — Солодухин наткнулся на локоть Педана. Форварда «Салавата» не стали отводить в раздевалку. Значит, сильного повреждения он не получил, хотя к шее Вячеслава сразу приложили лёд.

Во втором отрезке встречи Лямся снова попытался удивить коллегу в лице Дмитрия Квартальнова и начал выпускать Хартикайнена с Амировым и Кадейкиным. Опасные моменты у ворот Рейдеборна были, но швед не собирался ошибаться, а хоккеисты «Ак Барса» часто блокировали броски, мужественно принимая шайбу на себя.

Правда, уфимцы тоже здорово блокировали (12 против 11 в пользу «Ак Барса» за два периода), а по силовым приёмам хозяева буквально перебили соперника (21-11). Но шайба не шла в ворота Казани.

«Ак Барс» же своими шансами воспользовался. Сперва Петров забил во втором матче подряд. Казанцы выиграли вбрасывание, Кирилл поборолся на пятаке, бросил и со второй попытки добил шайбу в сетку.

Вскоре отличный шанс отличиться упустил Хохряков, бросивший в грудь Рейдеборну, а затем Картаев не попал в пустые ворота. Наказание последовало моментально. Казанцы подловили соперника на быстрой атаке, Бурмистров влетел в зону и сделал перевод на Воронкова, который принял шайбу и расстрелял ворота Метсолы. Далее Песонен едва не успел добавить шайбу в ворота с дальней штанги.

Третий период тоже начался не в пользу «Салавата». Казанцы подловили юлаевцев на контратаке, Галиев подхватил шайбу, вошёл в зону и с кистей уложил её в дальнюю девятку. Бросок получился просто ювелирным.

Метсолу заменили на Тарасова, но отыграться у «Ак Барса» с 0:3 в третьем периоде практически невозможно.

Далее началось самое интересное. Панин здорово встретил Песонена, за партнёра вступился Кормье. Григорий предложил подраться Яруллину, но защитник гостей не стал вступать в драку.

От Петрова прилично прилетело Хартикайнену. Теэму просто так этот момент не оставил, догнал соперника и сильно толкнул его клюшкой в спину. Думается, что после заседания СДК КХЛ финну прилетит денежный штраф, а может, и дисквалификация. Так можно нанести сопернику серьёзную травму.

В концовке Тарасова заменили на шестого полевого хоккеиста, Хартикайнен, как показалось сначала, рикошетом от конька Плэтта одну шайбу отыграл. Судьи посмотрели повтор, но повода не засчитывать гол попросту не было, только шайбу логично переписали на Джеффа.

«Салават» не успокаивался и выдал просто огненную концовку. Маннинен с левого края прострелил вдоль ворот, а Кадейкин замкнул на дальней штанге. Уфа продолжила штурмовать ворота Казани, но отыграться не хватило ни времени, ни сил. 3:2 в пользу «Ак Барса» в матче и 4-0 в серии – «барсы» вышли в финал Восточной конференции. Впервые Уфа проиграла серию «Ак Барсу», не взяв ни одной встречи.

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