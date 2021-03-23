Бурмистров: выходил и бился за свой родной клуб

Нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров прокомментировал результат четвёртого матча серии полуфинала «Востока» против «Салавата Юлаева» (3:2).
«Не могу сказать, что была двойная мотивация, потому что я провёл два сезона в «Салавате». Было два хороших сезона, я подружился со многими ребятами уфимскими. Думал, местные болельщики меня не примут, но они приняли и всегда так тепло относились. Поэтому принципиального ничего не было в этой серии. Выходил и бился за свой родной клуб.
Болельщики сделали эту серию. Без них было бы тяжело. Даже инцидент с сорванным гимном дал свой заряд эмоций. Мы играем на выезде, вся арена поёт гимн России… Понимали, что Уфа будет серьёзно настроена, но, думаю, здесь они сбили», — приводит слова Бурмистрова официальный сайт казанской команды.
- 23 марта 2021
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