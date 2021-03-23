Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Бурмистров: выходил и бился за свой родной клуб

Бурмистров: выходил и бился за свой родной клуб
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров прокомментировал результат четвёртого матча серии полуфинала «Востока» против «Салавата Юлаева» (3:2).

«Не могу сказать, что была двойная мотивация, потому что я провёл два сезона в «Салавате». Было два хороших сезона, я подружился со многими ребятами уфимскими. Думал, местные болельщики меня не примут, но они приняли и всегда так тепло относились. Поэтому принципиального ничего не было в этой серии. Выходил и бился за свой родной клуб.

Болельщики сделали эту серию. Без них было бы тяжело. Даже инцидент с сорванным гимном дал свой заряд эмоций. Мы играем на выезде, вся арена поёт гимн России… Понимали, что Уфа будет серьёзно настроена, но, думаю, здесь они сбили», — приводит слова Бурмистрова официальный сайт казанской команды.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021