Уилсон — о поведении Гэбриэла: НХЛ дала ясно понять, что не будет мириться с такими вещами

Генеральный менеджер «Сан-Хосе Шаркс» Даг Уилсон прокомментировал решение НХЛ наложить денежные штрафы на главного тренера команды Боба Бугнера и форварда Кёртиса Гэбриэла за инцидент, произошедший на раскатке перед матчем регулярного чемпионата с «Лос-Анджелес Кингз» (2:1).
Во время раскатки перед игрой Гэбриэл толкнул клюшкой в спину защитника «Лос-Анджелеса» Кёртиса Макдермида. В этот момент хоккеисты находились в районе красной линии. Затем они подрались в первом периоде, за что были удалены на пять минут каждый. Гэбриэл оштрафован на $ 3,017 тыс., максимальную сумму, допустимую коллективным трудовым договором, а главный тренер — на $ 5 тыс…
«Мы за то, чтобы наши хоккеисты играли жёстко, но они должны бороться в рамках игры, от свистка до свистка. Мы согласны с тем, как лига оценила этот инцидент. Это неприемлемо, и мы не поддерживаем такое поведение перед матчем. Лига дала ясно понять, что не будет мириться с такими вещами, а мы разберёмся с происшествием внутри клуба», — сказано в заявлении Уилсона.
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