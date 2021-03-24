Бадюков: 0-4 – не позор для «Салавата», только «Ак Барс» мог перекрыть их первое звено

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков поделился мнением по итогам серии второго раунда плей-офф КХЛ между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым» (4-0).

«Не берусь говорить, что это позор, по той простой причине, как старался «Салават». Мы рассчитывали, что игра будет 50 на 50, возможно, с небольшим преимуществом «Ак Барса». А то, что 0-4 в серии, это больше надо отдать должное сопернику. Ещё в регулярке было понятно, что у «Салавата» будут проблемы, если будет хромать реализация у первого звена, так и получилось.

Единственная команда на Востоке, которая способна так сыграть против одной из лучших троек в чемпионате, это «Ак Барс». Было понятно, что Казань именно так и сыграет с «Салаватом». Другие команды так не смогли бы, у них нет таких хоккеистов, как Глухов и Лукоянов, которые способны остановить первое звено «Салавата». А «Ак Барсу» это удалось. Не считаю, что это позор. В игре на результат побеждает та команда, которая умеет играть на результат.

«Ак Барс» более глубоко сыграл по составу – от Доуса до Петрова, Песонена, Глухова, каждый выполнил свою работу. Амиров у «Салавата» не набрал ни одного очка, моментов у него было достаточно, но не было времени. Когда у тебя есть лидеры, первое звено, в плей-офф их рано или поздно закроют, или игра не пойдёт. Тогда результат должны делать остальные игроки, а у остальных не получилось. И Кугрышев здорово смотрелся, и Плэтт. Не сказал бы, что Кадейкин сыграл сверхъестественно, он показал свой хоккей. Остальные сыграли хуже на фоне «Ак Барса», у Казани есть пять звеньев, которые могут играть в одинаковый хоккей, очень тяжело взламывать такую оборону.

Я играл в такой хоккей, поначалу можно сыграть на эмоциях, повести в серии, но если ты этого не делаешь, с каждым матчем ты всё больше выхолащиваешься, силы заканчиваются. У «Салавата» просто не было резервов к третьей-четвёртой игре, было видно, что они уже играли натужно, доставали из себя последние силы. Был расчёт на удачное большинство или стечение обстоятельств, как у Кугрышева получилось. Этого не произошло, за исключением последних пяти минут, когда Уфа чуть не сравняла. Хоккей, который должен был показывать «Салават», стал получаться только в последние пять минут серии.

У Казани более глубокий состав. Плюс Метсола неудачно провёл серию, броски верхом от Доуса и Галиева прибивают, такие шайбы идут в минус. Между прочим, Тарасов же ни одной шайбы не пропустил, пусть и сыграл мало. У Метсолы же игра явно не пошла.

Думаю, продление контракта с Лямся до начала плей-офф больше успокоило всю команду – игроков, тренеров – в плане кредита доверия главному тренеру. И легионеры, на которых делает ставку «Салават», тоже успокоились. Сейчас только у Маннинена нет контракта на следующий год, для него это тоже был аргумент, что дальше команда будет работать примерно в таком же составе», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.