Рафф: «Нью-Джерси» играл в свой лучший хоккей до третьего периода, когда мы подсели
Главный тренер «Нью-Джерси Дэвилз» Линди Рафф прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (4:3).
«Нам удалось много хорошего. Все четыре звена играли хорошо, надежно играли в обороне, все хорошо выходили из своей зоны. Пожалуй, до третьего периода, когда мы немного подсели, мы играли в свой лучший хоккей, а Блэквуд спасал в нужные моменты», — цитирует Раффа официальный сайт НХЛ в русской версии.
В составе победителей забивали Майкл Маклауд, Кайл Палмиьери, Егор Шарангович и Трэвис Зейджак. Также в этой встрече Шарангович отметился результативной передачей. Российский нападающий Михаил Мальцев не отметился результативными действиями. Защитник Дмитрий Куликов также очков не набрал.
Шарангович вышел на второе место в списке лучших снайперов «Нью-Джерси» в этом сезоне
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