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Сухая серия Грубеца в матчах с «Металлургом» прервалась после гола Дронова с рикошетом

Сухая серия Грубеца в матчах с «Металлургом» прервалась после гола Дронова с рикошетом
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

В четвёртом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Металлург» в Магнитогорске принимает омский «Авангард» (2:1, идёт первый период).

На 7-й минуте встречи игроки магнитогорцев пошли в атаку. Защитник Григорий Дронов получил шайбу и от левого борта исполнил наброс. Снаряд рикошетом от конька соперника залетел в угол ворот Шимона Грубеца.

Таким образом, сухая серия чешского голкипера оборвалась. Во втором матче, ставшем дебютным в плей-офф для Грубеца, голкипер пропустил единственную шайбу, когда таймер показывал 33:07. Та встреча завершилась победой «Авангарда» в овертайме со счётом 2:1. В третьем матче серии Грубец оформил шат-аут. Сухая серия вратаря составила 107 минут 30 секунд.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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