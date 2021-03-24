Стала известна сумма премиальных «Ак Барса» за победу в серии с «Салаватом Юлаевым»
Стала известна сумма премиальных «Ак Барса» за победу в серии с уфимским «Салаватом Юлаевым» (4-0 в серии) во втором раунде Кубка Гагарина.
Хоккеисты казанского клуба получат по 6 млн рублей призовых, сообщает «ГорОбзор.Ру».
Отмечается, что в случае победы игроки уфимской команды получили бы по 3 млн рублей.
Напомним, ранее в четвёртом матче серии плей-офф Кубка Гагарина казанский «Ак Барс» обыграл уфимский «Салават Юлаев». Встреча проходила на стадионе «Уфа-Арена» в Уфе и завершилась со счётом 3:2 (0:0, 2:0, 1:2) в пользу подопечных Дмитрия Квартального.
«Салават Юлаев» впервые в истории КХЛ проиграл серию со счётом 0-4.
Казанская команда прошла два раунда плей-офф КХЛ, не проиграв ни одной встречи.
«Ак Барс» в четвёртый раз обыграл «Салават Юлаев» и вышел в финал конференции
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