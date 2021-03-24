Стала известна сумма премиальных «Ак Барса» за победу в серии с «Салаватом Юлаевым»

Стала известна сумма премиальных «Ак Барса» за победу в серии с уфимским «Салаватом Юлаевым» (4-0 в серии) во втором раунде Кубка Гагарина.



Хоккеисты казанского клуба получат по 6 млн рублей призовых, сообщает «ГорОбзор.Ру».



Отмечается, что в случае победы игроки уфимской команды получили бы по 3 млн рублей.

Напомним, ранее в четвёртом матче серии плей-офф Кубка Гагарина казанский «Ак Барс» обыграл уфимский «Салават Юлаев». Встреча проходила на стадионе «Уфа-Арена» в Уфе и завершилась со счётом 3:2 (0:0, 2:0, 1:2) в пользу подопечных Дмитрия Квартального.

«Салават Юлаев» впервые в истории КХЛ проиграл серию со счётом 0-4.

Казанская команда прошла два раунда плей-офф КХЛ, не проиграв ни одной встречи.