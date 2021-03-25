«Сан-Хосе» во второй раз подряд обыграл «Лос-Анджелес», у Эвандера Кейна — дубль

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча состоялась в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.
За «Шаркс» отличились Рудольф Балцерс, Томаш Гертл и Эвандер Кейн, оформивший дубль. Две результативные передачи отдал Брент Бёрнс.
Защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов не отметился результативными действиями, закончив матч с показателем полезности «-1». Его игровое время составило 13.31.
В составе «Кингз» забивали Алекс Иафалло и Адриан Кемпе. Две результативные передачи на счету Дрю Даути.
Эта победа стала для «Шаркс» второй подряд. В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Сан-Хосе» в ночь с 26 на 27 марта (по московскому времени) на чужой площадке встретится с «Аризоной Койотс». «Лос-Анджелес» в ночь с 29 на 30 марта (по московскому времени) в гостях сыграет с «Вегас Голден Найтс».
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