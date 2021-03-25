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«Сан-Хосе» во второй раз подряд обыграл «Лос-Анджелес», у Эвандера Кейна — дубль

«Сан-Хосе» во второй раз подряд обыграл «Лос-Анджелес», у Эвандера Кейна — дубль
Хоккей / НХЛ 0
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча состоялась в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

За «Шаркс» отличились Рудольф Балцерс, Томаш Гертл и Эвандер Кейн, оформивший дубль. Две результативные передачи отдал Брент Бёрнс.

Защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов не отметился результативными действиями, закончив матч с показателем полезности «-1». Его игровое время составило 13.31.

В составе «Кингз» забивали Алекс Иафалло и Адриан Кемпе. Две результативные передачи на счету Дрю Даути.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 марта 2021, четверг. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
4 : 2
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Балцерс (Сёренсен, Гэмбрелл) – 22:14' (5x5)   2:0 Кейн (Бёрнс, Лабанк) – 33:39' (5x5)   2:1 Иафалло (Браун, Даути) – 39:47' (5x5)   3:1 Кейн (Ферраро, Бёрнс) – 40:21' (5x5)   4:1 Гертл (Власик, Шимек) – 41:43' (5x5)   4:2 Кемпе (Даути, Виларди) – 44:27' (5x5)

Эта победа стала для «Шаркс» второй подряд. В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Сан-Хосе» в ночь с 26 на 27 марта (по московскому времени) на чужой площадке встретится с «Аризоной Койотс». «Лос-Анджелес» в ночь с 29 на 30 марта (по московскому времени) в гостях сыграет с «Вегас Голден Найтс».

Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
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