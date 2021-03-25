Канарейкин: в «Авангарде» идёт чехарда с вратарями, эта позиция — слабое звено

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин оценил текущие проблемы «Авангарда» в четвертьфинальной серии с «Металлургом» (2-2).



“Вчерашний кошмар «Авангарду» нужно забыть. День новый наступил, серия продолжается, и команды подошли к решающим играм. Что касается прошедшего матча, то хочется сказать, что «Авангарду» так играть нельзя. С такой дисциплиной выиграть очень трудно. В предстоящей игре я бы отдал место в воротах Бобкову. На этой позиции у омичей не всё спокойно, это можно было просмотреть в течение последней пары сезонов. Всё в руках клуба и менеджеров. Легионеры подбираются каждый год. Что касается вратарской позиции, то я не знаю, почему на неё не обратили более пристального внимания. Много лет идёт чехарда с приобретениями. За сезон прокручиваются три-четыре вратаря, но эта позиция остаётся слабым звеном в команде. «Ястребы» сих пор не наиграли первого номера за сезон”, — сказал Канарейкин “Чемпионату”.

