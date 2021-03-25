Артём Блажиевский спас ЦСКА от пропущенной шайбы
25 марта во время матча ЦСКА-«Локомотив», в первой половине первого периода, хоккейный клуб «Локомотив» провёл опасную атаку на ворота ЦСКА. Игрок ярославской команды направлял шайбу за спину Ларсу Юханссону, однако Артём Блажиевский сумел предотвратить попадание шайбу в сетку. Защитник московских «армейцев вытащил шайбу с ленточки, позволив «армейцам» оставить свои ворота в неприкосновенности и продолжить собственные атаки.
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В данный момент счёт в матче после первого периода 2:0 в пользу ЦСКА. Шайбы в ворота ярославской команды забросили Максим Мамин и Константин Окулов. "Чемпионат" проводит текстовую трансляцию матча.
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