Якуб Коварж перенёс операцию на мениске коленного сустава
Голкипер ХК «Автомобилист» Якуб Коварж перенёс операцию на мениске коленного сустава. Об этом голкипер «уральцев» сообщил в своём «инстаграме».
«Спасибо за отличную организацию и работу и Доктору Хаусманну за проведённую операцию!»-написал голкипер на своей странице в «инстаграме».
Напомним, Якуб Коварж провёл прошедший сезон в составе уральского клуба. В Континентальной Хоккейной Лиге Якуб Коварж, помимо «Автомобилиста», выступал за череповецкую «Северсталь». Также неоднократно вызывался в сборную Чехии. В составе сборной Чешской Республики стал двукратным бронзовым призёром чемпионатов мира в Словакии 2011 года и в Швеции и Финляндии в 2012. 16 марта 2021 года Коварж продлил контракт с «Автомобилистом» на следующий сезон.
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