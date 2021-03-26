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Голы Кузнецова, Орлова и Овечкина принесли «Вашингтону» победу над «Нью-Джерси»

Голы Кузнецова, Орлова и Овечкина принесли «Вашингтону» победу над «Нью-Джерси»
Хоккей / НХЛ 0
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал на своём льду «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

В составе «столичных» забрасывали только российские хоккеисты – дубль на счету Евгения Кузнецова, ещё по голу у Дмитрия Орлова и Александра Овечкина. У «Нью-Джерси» отличились Ник Меркли, Майлз Вуд и Йеспер Братт.

Овечкин провёл на льду 22 минуты 7 секунд и завершил встречу с показателем полезности «+3», на его счету также голевая передача. В гонке лучших снайперов в истории НХЛ ему осталось 10 голов до Марселя Дионна (731), занимающего 5-е место. У Кузнецова и Орлова по «+2».

Никита Гусев вновь не принимал участия в игре «Нью-Джерси», а его одноклубники Михаил Мальцев и Дмитрий Куликов результативными действиями не отметились, завершив встречу с показателями полезности «0» и «-1» соответсвенно.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 марта 2021, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Меркли – 01:23' (5x5)   1:1 Орлов (Шульц, Спронг) – 03:10' (5x5)   1:2 Вуд (Куокканен, Сиверсон) – 26:20' (5x5)   2:2 Овечкин (Спронг, Карлсон) – 27:15' (5x5)   3:2 Кузнецов (Овечкин, Диллон) – 31:47' (5x5)   3:3 Братт (Смит, Заха) – 51:04' (5x4)   4:3 Кузнецов (Шульц) – 52:06' (5x5)
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