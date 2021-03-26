Голы Кузнецова, Орлова и Овечкина принесли «Вашингтону» победу над «Нью-Джерси»

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал на своём льду «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

В составе «столичных» забрасывали только российские хоккеисты – дубль на счету Евгения Кузнецова, ещё по голу у Дмитрия Орлова и Александра Овечкина. У «Нью-Джерси» отличились Ник Меркли, Майлз Вуд и Йеспер Братт.

Овечкин провёл на льду 22 минуты 7 секунд и завершил встречу с показателем полезности «+3», на его счету также голевая передача. В гонке лучших снайперов в истории НХЛ ему осталось 10 голов до Марселя Дионна (731), занимающего 5-е место. У Кузнецова и Орлова по «+2».

Никита Гусев вновь не принимал участия в игре «Нью-Джерси», а его одноклубники Михаил Мальцев и Дмитрий Куликов результативными действиями не отметились, завершив встречу с показателями полезности «0» и «-1» соответсвенно.