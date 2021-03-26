Ноблох – о победах «Рейнджерс»: получаю удовольствие, но не горжусь своей работой
Исполняющий обязанности главного тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Ноблох после разгромной победы в матче регулярного чемпионата с «Филадельфией Флайерз» (8:3) оценил свою деятельность в занимаемой должности.
«Мне нравится находиться в «Рейнджерс», мне нравится этот опыт, от которого я получаю удовольствие. Я учусь определённым вещам как тренер, но горжусь ли я своей работой? Нет. Я нахожусь на лавке и выпускаю звенья на лёд. На самом деле я делаю очень небольшую работу», — приводит слова Ноблоха журналист Винс Меркольяно.
Напомним, что под руководством Ноблоха «синерубашечники» одержали четыре победы в пяти матчах. Канадский специалист заменяет Дэвида Куинна на посту главного тренера команды, пока тот находится на карантине.
Рекомендуем вам
- 26 марта 2021
-
10:29
-
10:27
-
10:18
-
09:45
-
09:44
-
09:42
-
09:07
-
08:48
-
08:37
-
08:15
-
07:46
-
07:01
-
06:19
-
05:55
-
05:45
-
05:34
-
04:58
-
04:45
-
04:40
-
03:52
-
03:41
-
03:26
-
03:17
-
02:35
-
02:21
- 25 марта 2021
-
23:34
-
23:29
-
23:05
-
22:37
-
22:21
-
22:13
-
22:13
-
21:57
-
21:51
-
21:18
Партнерский контент
Рекомендуем вам