Ноблох – о победах «Рейнджерс»: получаю удовольствие, но не горжусь своей работой

Исполняющий обязанности главного тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Ноблох после разгромной победы в матче регулярного чемпионата с «Филадельфией Флайерз» (8:3) оценил свою деятельность в занимаемой должности.

«Мне нравится находиться в «Рейнджерс», мне нравится этот опыт, от которого я получаю удовольствие. Я учусь определённым вещам как тренер, но горжусь ли я своей работой? Нет. Я нахожусь на лавке и выпускаю звенья на лёд. На самом деле я делаю очень небольшую работу», — приводит слова Ноблоха журналист Винс Меркольяно.

Напомним, что под руководством Ноблоха «синерубашечники» одержали четыре победы в пяти матчах. Канадский специалист заменяет Дэвида Куинна на посту главного тренера команды, пока тот находится на карантине.