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СКА в 4-й раз подряд обыграл московское «Динамо» в серии плей-офф

СКА в 4-й раз подряд обыграл московское «Динамо» в серии плей-офф
Хоккей / КХЛ 0
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В пятом матче серии плей-офф Кубка Гагарина питерский СКА обыграл московское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» и завершилась со счётом 4:0 (2:0, 0:0, 2:0) в пользу подопечных Валерия Брагина. СКА выиграл серию и вышел в финал Западной конференции.

Санкт-петербургская команда в 4-й раз подряд обыграла москвичей в серии плей-офф Кубка Гагарина.

Неудачная серия началась в сезоне 2014/2015. СКА в полуфинале Западной Конференции победил московский клуб со счётом 4-1. В этом же сезоне армейцы стали обладателем Кубка Гагарина.

Год спустя, в сезоне 2015/2016, перед четвёртым матчем «Динамо» вело в серии 2-1, но в итоге СКА одержал победы в трёх матчах подряд и прошёл дальше — 4-2.

В сезоне-2016/2017 СКА выбил «Динамо» по итогам пяти встреч, после поражения выиграв четыре матча подряд. В том розыгрыше СКА вновь стал обладателем Кубка Гагарина.

СКА крупно обыграл «Динамо», победив в серии и выйдя в финал Западной конференции
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