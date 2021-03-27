Берюбе: второй матч кряду голкипер соперника обыграл «Сент-Луис»

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе подвёл итоги матча против «Анахайм Дакс» (1:4)

«Я говорил об этом накануне, дело в трафике. Мы должны создавать больше трафика. Нам нужно сильнее лезть на ворота. Жизнь другого вратаря надо делать намного сложнее, чем это происходит сейчас. При этом мы играли качественно, но во втором матче подряд нас переиграл чужой голкипер», — приводит слова Берюбе официальный сайт Национальной хоккейной лиги в русской версии.

Напомним, матч между «Сент-Луис Блюз» и «Анахайм Дакс» завершился победой «уток» в основной время со счётом 1:4. Матч проходил на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе. Следующий матч «Сент-Луис» проведёт 29 марта. Соперником «музыкантов» вновь станут «утки» из Анахайма.