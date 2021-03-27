Матч плей-офф МХЛ стал последним в истории ЛДС ЦСКА

Ледовый спортивный комплекс ЦСКА имени Всеволода Боброва принял свой последний профессиональный официальный матч.
26 марта «Красная Армия» уступила МХК «Динамо-Москва» (1:3) и покинула розыгрыш Кубка Харламова на стадии четвертьфинала. После матча зрителям объявили, что игра стала последней в истории ЛДС ЦСКА.
В конце 2020 года стало известно, что на Ленинградском проспекте будет построен новый комплекс, включающий многофункциональную арену и ряд других спортивных объектов. Новая арена будет вмещать не менее 10 тысяч зрителей. На базе нового спортивного комплекса планируется организовать современную тренировочную базу хоккейного клуба ЦСКА с двумя катками и ареной вместимостью около 2 500 человек.
Ледовый спортивный комплекс ЦСКА открылся 21 сентября 1991 года и вмещает 5 500 зрителей. До его появления армейцы выступали во Дворце спорта имени Ленина (ныне МСА «Лужники») и на катке «Сокольники». Спорткомплекс на Ленинградском проспекте был основной площадкой ЦСКА вплоть до сезона 2018/2019, когда армейцы переехали в «ЦСКА-Арену», на которой команда проводит матчи КХЛ. На ЛДС ЦСКА с 2009 года в Молодёжной хоккейной лиге выступала «Красная Армия». Также домашние матчи на арене проводила команда Высшей хоккейной лиги «Звезда».
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