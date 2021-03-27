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«Бостон» дважды отыгрался в матче с «Баффало» и нанёс «клинкам» 17-е поражение подряд

«Бостон» дважды отыгрался в матче с «Баффало» и нанёс «клинкам» 17-е поражение подряд
Хоккей / НХЛ 0
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча состоялась в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 марта 2021, суббота. 20:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 2
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Райнхарт – 02:01' (5x4)   1:1 Грызлик (Пастрняк, Бержерон) – 31:41' (5x5)   1:2 Окпосо (Йокихарью, Далин) – 34:12' (5x5)   2:2 Ритчи (Макэвой, Грызлик) – 45:22' (5x5)   3:2 Смит (Крейчи, Ритчи) – 56:10' (5x5)

В составе «Брюинз» забивали Мэтт Грызлик, Ник Ритчи и Крэйг Смит.

За «Сэйбрз» отличились Сэм Райнхарт и Кайл Окпосо.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.

Это поражение стало для «Баффало» 17-м подряд. Ранее «клинки» установили антирекорд НХЛ в послебуллитной истории по этому показателю.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон» дома сыграет с «Нью-Джерси Дэвилз» в ночь с 28 на 29 марта (по московскому времени). «Баффало» примет «Филадельфию Флайерз». Матч пройдёт в ночь с 29 на 30 марта (по московскому времени).

Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
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