«Бостон» дважды отыгрался в матче с «Баффало» и нанёс «клинкам» 17-е поражение подряд

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча состоялась в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
В составе «Брюинз» забивали Мэтт Грызлик, Ник Ритчи и Крэйг Смит.
За «Сэйбрз» отличились Сэм Райнхарт и Кайл Окпосо.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.
Это поражение стало для «Баффало» 17-м подряд. Ранее «клинки» установили антирекорд НХЛ в послебуллитной истории по этому показателю.
В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон» дома сыграет с «Нью-Джерси Дэвилз» в ночь с 28 на 29 марта (по московскому времени). «Баффало» примет «Филадельфию Флайерз». Матч пройдёт в ночь с 29 на 30 марта (по московскому времени).
- 27 марта 2021
-
23:43
-
23:13
-
23:08
-
22:33
-
22:32
-
22:18
-
22:01
-
21:48
-
21:30
-
21:00
-
20:34
-
20:15
-
20:09
-
20:07
-
20:03
-
19:56
-
19:37
-
19:22
-
19:09
-
18:52
-
18:41
-
18:18
-
17:51
-
17:27
-
17:06
-
16:37
-
16:13
-
15:21
-
14:47
-
14:11
-
13:44
-
13:02
-
12:48
-
12:48
-
11:49