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«Бостон» дважды отыгрался в матче с «Баффало» и нанёс «клинкам» 17-е поражение подряд

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча состоялась в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

В составе «Брюинз» забивали Мэтт Грызлик, Ник Ритчи и Крэйг Смит.

За «Сэйбрз» отличились Сэм Райнхарт и Кайл Окпосо.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.

Это поражение стало для «Баффало» 17-м подряд. Ранее «клинки» установили антирекорд НХЛ в послебуллитной истории по этому показателю.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон» дома сыграет с «Нью-Джерси Дэвилз» в ночь с 28 на 29 марта (по московскому времени). «Баффало» примет «Филадельфию Флайерз». Матч пройдёт в ночь с 29 на 30 марта (по московскому времени).