Рид Буше продлил результативную серию до 15 матчей, обновив рекорд «Авангарда»
Американский нападающий омского «Авангарда» Рид Буше продлил свою результативную серию до 15 матчей.
В шестом матче второго раунда серии плей-офф Кубка Гагарина Рид Буше в концовке второго периода стал автором четвёртой шайбы своей команды. На момент публикации новости в матче завершился третий период (4:1 в пользу «Авангарда»). «Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию встречи.
Таким образом, Буше набрал восьмое (4+4) очко в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В случае победы над магнитогорским «Металлургом» в шестом матче серии «Авангард» выйдет в финал Восточной конференции, где встретится с казанским «Ак Барсом».
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