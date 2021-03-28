Рид Буше продлил результативную серию до 15 матчей, обновив рекорд «Авангарда»

Американский нападающий омского «Авангарда» Рид Буше продлил свою результативную серию до 15 матчей.



В шестом матче второго раунда серии плей-офф Кубка Гагарина Рид Буше в концовке второго периода стал автором четвёртой шайбы своей команды. На момент публикации новости в матче завершился третий период (4:1 в пользу «Авангарда»). «Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию встречи.



Таким образом, Буше набрал восьмое (4+4) очко в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

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В случае победы над магнитогорским «Металлургом» в шестом матче серии «Авангард» выйдет в финал Восточной конференции, где встретится с казанским «Ак Барсом».