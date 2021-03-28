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Толчинский: после 1:7 поняли, что нужно навязывать «Магнитке» свою игру, свои скорости

Толчинский: после 1:7 поняли, что нужно навязывать «Магнитке» свою игру, свои скорости
Хоккей / КХЛ 0
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Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский прокомментировал итоги серии против магнитогорского «Металлурга».

«Хорошо, что закрыли серию в шести матчах. Отдохнём и готовимся дальше. Серия получилась неровной по забитым и пропущенным голам? Возможно, в первую игру мы оказались не готовы к скоростям соперника. «Металлург» — очень крепкая физически команда, там много хоккеистов, которые ведут силовую борьбу. То же самое и четвёртый матч, мы немного расслабились, а соперник взвинтил темп. В следующих матчах мы такого просто не допускали, сами навязывали инициативу.

Поражение со счётом 1:7? Мы тогда вышли очень расслабленно, отдали инициативу. На следующий матч уже вышли, проанализировав свои ошибки. Нужно было навязывать «Магнитке» свою игру, свои скорости — в следующих матчах так и произошло.

Когда окончательно поверил в победу? В таких матчах такие мысли пытаешься отгонять. Старался играть каждую смену чётко. Но когда у соперника удалился Михаил Пашнин, то я уже знал, что мы будем просто держать шайбу. Плюс ещё Емелин забил, стало всё понятно. Сможем ли пройти «Ак Барс» за счёт такой тактики? Мы уверены в своих силах, будем играть в свою игру. Понятно, что будет сложно, соперник серьёзный. Я думаю, что мы готовы.

В споре бомбардиров остался один конкурент — Окулов? Это важно только тем, что чем больше я забью, тем больше помогу команде побеждать. В личном плане это ни на что не влияет. Я три матча был без очков, но это не имеет значение, когда команда выигрывает. Статистика не имеет значения на этой стадии плей-офф», — передаёт слова Толчинского корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

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