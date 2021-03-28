«Давай мясо!» «Ак Барс» анонсировал финал Восточной конференции против «Авангарда»
Пресс-служба казанского «Ак Барса» забавным видео анонсировала предстоящую серию финала Восточной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги с омским «Авангардом». Первый матч серии между казанцами и омичами состоится 3 апреля в Казани.
«Давай мясо, давай мясо!» — говорит маленькая девочка на видео, опубликованном в «твиттере» команды «Ак Барс».
Если у вас не отображается видео, то его можно посмотреть в официальном «твиттере» команды «Ак Барс».
Напомним, казанский клуб завоевал путёвку в финал Восточной конференции, одержав уверенную победу в серии над уфимским «Салаватом Юлаевым» со счётом 4-0.
Омский «Авангард» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» со счётом 4-2 в серии.
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