Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Аким Алиу: в России моего отца избивали только за то, что он чёрный

Аким Алиу: в России моего отца избивали только за то, что он чёрный
Хоккей / КХЛ 0

Бывший хоккеист Аким Алиу, известный своими выступлениями на тему проблемы расизма, рассказал о проявлениях расовой неприязни, с которыми сталкивалась его семья.

«Когда я рос, видел, что моя мама была единственной белой женщиной в деревне в Африке, в которой я родился. Мой отец из этой деревни. В России мой отец подвергался досмотру с раздеванием, его избивали хулиганы только за то, что он чёрный. Когда ты молод, это сказывается на тебе, ты начинаешь смотреть на жизнь по-другому», — приводит слова Акима Алиу BBC Sport.

Аким Алиу родился в Нигерии. Его мать — украинка. До семи лет будущий хоккеист жил на Украине, после чего перебрался с семьёй в Канаду.

Алиу известен выступлениями за «Калгари Флэймз» в НХЛ и за «Амур» в КХЛ.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021