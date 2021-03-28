Аким Алиу: в России моего отца избивали только за то, что он чёрный
Бывший хоккеист Аким Алиу, известный своими выступлениями на тему проблемы расизма, рассказал о проявлениях расовой неприязни, с которыми сталкивалась его семья.
«Когда я рос, видел, что моя мама была единственной белой женщиной в деревне в Африке, в которой я родился. Мой отец из этой деревни. В России мой отец подвергался досмотру с раздеванием, его избивали хулиганы только за то, что он чёрный. Когда ты молод, это сказывается на тебе, ты начинаешь смотреть на жизнь по-другому», — приводит слова Акима Алиу BBC Sport.
Аким Алиу родился в Нигерии. Его мать — украинка. До семи лет будущий хоккеист жил на Украине, после чего перебрался с семьёй в Канаду.
Алиу известен выступлениями за «Калгари Флэймз» в НХЛ и за «Амур» в КХЛ.
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