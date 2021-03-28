Самсонов потерпел всего 1 поражение в 10 матчах в старте. Это лучший результат сезона НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:4.



Российский голкипер столичной команды Илья Самсонов сыграл в стартовом составе «Кэпиталз», успешно отразив 16 бросков из 20. Для Самсонова эта победа стала девятой в десяти матчах (восемь из них — в основное время) в нынешнем сезоне.



Таким образом, Самсонов стал единственным голкипером в регулярном чемпионате сезона-2020/2021 Национальной хоккейной лиги, на счету которого всего одно поражение среди вратарей, у которых не менее 10 матчей в стартовом составе.

Овечкин забил без угрозы воротам! Капитан «Вашингтона» стремительно догоняет легенду НХЛ В третьем периоде голкипер Самсонов пропустил четыре шайбы за 10 минут – и «Рейнджерс» едва не спаслись со счёта 0:4!