Самсонов потерпел всего 1 поражение в 10 матчах в старте. Это лучший результат сезона НХЛ
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:4.
Российский голкипер столичной команды Илья Самсонов сыграл в стартовом составе «Кэпиталз», успешно отразив 16 бросков из 20. Для Самсонова эта победа стала девятой в десяти матчах (восемь из них — в основное время) в нынешнем сезоне.
Таким образом, Самсонов стал единственным голкипером в регулярном чемпионате сезона-2020/2021 Национальной хоккейной лиги, на счету которого всего одно поражение среди вратарей, у которых не менее 10 матчей в стартовом составе.
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В третьем периоде голкипер Самсонов пропустил четыре шайбы за 10 минут – и «Рейнджерс» едва не спаслись со счёта 0:4!
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